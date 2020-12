“Con la seconda ondata aumentate angoscia e inquietudine”. Viaggio nel Centro di salute mentale dove crescono le richieste di aiuto (Di domenica 13 dicembre 2020) “Rispetto alla prima ondata, la seconda ha portato un clima di inquietudine e angoscia più diffuso che si è tradotto in un aumento degli accessi ai nostri servizi”. Il dottor Edoardo Squillari è uno psichiatra del Centro di salute mentale di Nizza Monferrato – Asl At in Piemonte. Non si è mai fermato durante la pandemia così come i suoi colleghi, gli infermieri e gli assistenti sociali che durante il lockdown hanno continuato a visitare a domicilio i pazienti. “I nuovi accessi sono legati per lo più a disturbi di ansia” spiega il coordinatore infermieristico Cinzia Lamberti. Si tratta di persone che hanno lavorato in prima linea durante la pandemia o che si sono viste interrompere la routine lavorativa. “La quotidianità inizia a diventare pesante per tanta gente che vive ogni giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) “Rispetto alla prima, laha portato un clima di inquietudine epiù diffuso che si è tradotto in un aumento degli accessi ai nostri servizi”. Il dottor Edoardo Squillari è uno psichiatra deldidi Nizza Monferrato – Asl At in Piemonte. Non si è mai fermato durante la pandemia così come i suoi colleghi, gli infermieri e gli assistenti sociali che durante il lockdown hanno continuato a visitare a domicilio i pazienti. “I nuovi accessi sono legati per lo più a disturbi di ansia” spiega il coordinatore infermieristico Cinzia Lamberti. Si tratta di persone che hanno lavorato in prima linea durante la pandemia o che si sono viste interrompere la routine lavorativa. “La quotidianità inizia a diventare pesante per tanta gente che vive ogni giorno ...

matteosalvinimi : L'intervento di Riccardo Molinari (Lega): 'Quella innescata oggi grazie al #DecretoClandestini del governo è la sec… - marattin : In altri paesi (con le scuole aperte) stanno definendo gli ultimi dettagli della vaccinazione. Da noi (con le scuol… - OptaPaolo : 2 - Il #Napoli ha vinto due partite consecutive di Serie A con almeno 4 gol di margine per la seconda volta nella s… - angelis_gerardo : @Antonio40288897 @lucatelese La terza ondata arriverà a prescindere in tutta Europa esattamente come è accaduto con… - Enrico60729315 : ?? Al nostro valoroso presidente dei combattenti ereduci Bortolo Villanova va I miei più profondi auguri per il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con seconda SNAI – Europa League: fiducia al Napoli Bomber in quota, comanda Mertens Fortune Italia