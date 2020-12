Campania, il covid fa un’altra vittima: poliziotto muore a 41 anni (Di domenica 13 dicembre 2020) Avellino. Non ce l’ha fatta l’agente della Polstrada Giuseppe Manfra, 41enne di Candida, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il poliziotto è deceduto ieri pomeriggio nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione del San Giuseppe Moscati di Avellno. Manfra era arrivato al Pronto soccorso il 28 ottobre scorso. Dopo 44 giorni di cure, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 13 dicembre 2020) Avellino. Non ce l’ha fatta l’agente della Polstrada Giuseppe Manfra, 41enne di Candida, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Ilè deceduto ieri pomeriggio nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione del San Giuseppe Moscati di Avellno. Manfra era arrivato al Pronto soccorso il 28 ottobre scorso. Dopo 44 giorni di cure, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

