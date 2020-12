“2000 euro di multa” Salasso per ristoratore e clienti | la polizia li ha sorpresi così

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 13 dicembre 2020) La storia è incredibile ma vera. La vicenda è accaduta in pieno centro storico a Venezia, e specificatamente in zona San Lio. Piovono ancora multe salatissime per chi non si attiene alle disposizioni indette per Dpcm in merito all’emergenza sanitaria. Questa volta la festa è stata tentata non all’interno dell’appartamento privato bensì in un noto locale del centro cittadino. Ha pagato e a prezzo anche molto caro, il proprietario del locale che ha pensato di oscurare le vetrine del suo ristorante con fogli di giornale. Tutto per poter proseguire ‘indisturbato’ durante la festa privata con una decina diha provato a raggirare le disposizioni previste per Dpcm, ma pagando tutto di tasca propria. E non solo. L’occhio della legge non ha potuto chiudere un occhio.. Le vetrine blindate dai fogli di giornale non hanno comunque impedito ai ...