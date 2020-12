Youtuber chiude fidanzata incinta seminuda fuori in balcone mentre è in diretta: muore assiderata (Di sabato 12 dicembre 2020) Youtuber chiude fidanzata incinta seminuda fuori in balcone mentre è in diretta. “Era una scommessa”, si giustifica così Stanislav Reshetnikov, lo Youtuber che ha chiuso fuori al balcone la sua ragazza, incinta e seminuda, al freddo e al gelo in un appartamento che avevano preso in fitto nel villaggio di Ivanovka, vicino Mosca, per 15 minuti. La scena è avvenuta in diretta con i follower del ragazzo, 30 anni, conosciuto con il nome d’arte Stas Reeflay. Un utente l’avrebbe sfidato a chiudere la ragazza – Valentina Grigoryev, 28 anni – sul terrazzo per 1.000 dollari. E questa non è stata la prima tortura inflitta alla ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 12 dicembre 2020)inè in. “Era una scommessa”, si giustifica così Stanislav Reshetnikov, loche ha chiusoalla sua ragazza,, al freddo e al gelo in un appartamento che avevano preso in fitto nel villaggio di Ivanovka, vicino Mosca, per 15 minuti. La scena è avvenuta incon i follower del ragazzo, 30 anni, conosciuto con il nome d’arte Stas Reeflay. Un utente l’avrebbe sfidato are la ragazza – Valentina Grigoryev, 28 anni – sul terrazzo per 1.000 dollari. E questa non è stata la prima tortura inflitta alla ...

Youtuber chiude fidanzata incinta seminuda fuori in balcone mentre è in diretta: muore assiderata

