Uomini e Donne Gossip: la "maschera" di Nicola (Di sabato 12 dicembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni le parole di Maurizio come pure i comportamenti di Nicola hanno lasciato intendere che si sta consumando in trasmissione una vera e propria farsa, di cui molti iniziano ad accorgersi. Prima delle rivelazioni di Maurizio, molti comportamenti sembravano poco chiari, ma ora tutti i pezzi si stanno congiungendo. Il bacio appassionato dato a Valentina è solo la ciliegina sulla torta o meglio la punta dell'iceberg di un atteggiamento ipocrita e furbesco assunto da Nicola durante il programma. Se ne sono accorti non solo i pretendenti in studio (vedi Maurizio) ma anche tra il pubblico presente, fino all'ultima rivelazione che ha messo tutti di fronte alla verità. Di conseguenza non solo Nicola avrebbe baciato Valentina ma avrebbe anche chiesto alla giovane di non rivelare l'accaduto in modo da continuare la sua ...

