Stroppa: “Mi auguro che questa vittoria possa portare autostima e consapevolezza” (Di sabato 12 dicembre 2020) Giovanni Stroppa ha commentato con soddisfazione, ai microfoni di Sky, la prima vittoria in campionato del Crotone. “Il risultato è figlio della prestazione. Dovevamo vincere, ci siamo riusciti. Mi auguro sia determinante, non abbiamo fatto ancora nulla ma finalmente abbiamo portato a casa tre punti. Alcuni dei nostri ragazzi sono cresciuti nelle giocate individuali. Messias, Reca e Pereira hanno fatto buone prove non a caso. Mi auguro che questo risultato possa portare autostima e consapevolezza. Il nostro percorso è stato difficile, non abbiamo mai mollato nel modo di interpretare le partite. Siamo sempre usciti con i complimenti ma senza nulla in mano. La strada è questa, i ragazzi mi seguono. Ce la possiamo giocare fino alla fine. Messias? Lo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Giovanniha commentato con soddisfazione, ai microfoni di Sky, la primain campionato del Crotone. “Il risultato è figlio della prestazione. Dovevamo vincere, ci siamo riusciti. Misia determinante, non abbiamo fatto ancora nulla ma finalmente abbiamo portato a casa tre punti. Alcuni dei nostri ragazzi sono cresciuti nelle giocate individuali. Messias, Reca e Pereira hanno fatto buone prove non a caso. Miche questo risultatoe consapevolezza. Il nostro percorso è stato difficile, non abbiamo mai mollato nel modo di interpretare le partite. Siamo sempre usciti con i complimenti ma senza nulla in mano. La strada è, i ragazzi mi seguono. Ce la possiamo giocare fino alla fine. Messias? Lo ...

TaRulleGulle : Provo grande stima per Giovannino Stroppa, mi auguro che il Crotone possa riuscire a salvarsi #CrotoneSpezia - CalcioNapoli24 : - sscalcionapoli1 : Crotone, Stroppa dopo il Napoli: 'Cosa mi aspetto dallo Spezia? Di giocare in 11 contro 11...' #SerieATIM - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Stroppa: 'Siamo in ritardo, mi tengo le prestazioni ma non l'ultima con il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Stroppa: 'Siamo in ritardo, mi tengo le prestazioni ma non l'ultima con il Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Stroppa “Mi Serie A, Crotone-Atalanta: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli