Serie C, i risultati degli anticipi: vincono Como, Juve Stabia e Vis Pesaro (Di sabato 12 dicembre 2020) Negli anticipi della 15ª giornata di Serie C, il Como batte la Carrarese, scavalcando in classifica la Pro Vercelli (fermata sul pari in casa dall'Albinoleffe) al secondo posto. Blitz della Vis Pesaro sul campo dell'Imolese e successo casalingo della Juve Stabia contro il Potenza. GIRONE A Como-Carrarese 2-1 Pro Vercelli-Albinoleffe 2-2 GIRONE B Imolese-Vis Pesaro 1-2 GIRONE C Juve Stabia-Potenza 2-0 Foto: logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: in campo a Crotone! Live score Il Sussidiario.net Lazio Verona Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Lazio e Verona è l'anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

La serie “Mythic Quest” bloccata nuovamente dal COVID-19

Sedici casi di coronavirus sono stati confermati pnel team legato alla produzione della seconda stagione della serie "Mythic Quest" di Apple.

