Serie A, Torino-Udinese 2-3: Nestorovski punisce i granata che restano penultimi (Di sabato 12 dicembre 2020) Partita dalle mille emozioni quella tra Torino e Udinese, a spuntarla sono i bianconeri che si impongono per 3-2.I granata non riescono a uscire dal momento di crisi che adesso rischia di incrinare il rapporto tra la dirigenza e il tecnico Marco Giampaolo che sembra a serio rischio. Friulani avanti al 24' con una rete di Pussetto che permette ai suoi di chiudere in vantaggio il primo tempo, la ripresa è ancora di stampo bianconero con De Paul che raddoppia. In due minuti, tra il 66' e il 67', i granata tornano in partita grazie al solito Andrea Belotti e al neo entrato Federico Bonazzoli. A regalare la vittoria agli uomini di Gotti è però Ilija Nestorovski che al 69' sfrutta un assist di Pereyra e regala ai suoi tre punti fondamentali. Punti pesanti per l'Udinese che si porta a quota ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Partita dalle mille emozioni quella tra, a spuntarla sono i bianconeri che si impongono per 3-2.Inon riescono a uscire dal momento di crisi che adesso rischia di incrinare il rapporto tra la dirigenza e il tecnico Marco Giampaolo che sembra a serio rischio. Friulani avanti al 24' con una rete di Pussetto che permette ai suoi di chiudere in vantaggio il primo tempo, la ripresa è ancora di stampo bianconero con De Paul che raddoppia. In due minuti, tra il 66' e il 67', itornano in partita grazie al solito Andrea Belotti e al neo entrato Federico Bonazzoli. A regalare la vittoria agli uomini di Gotti è però Ilijache al 69' sfrutta un assist di Pereyra e regala ai suoi tre punti fondamentali. Punti pesanti per l'che si porta a quota ...

