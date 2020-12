Sci di fondo: Brennan-Caldwell, doppietta USA qualificazioni della sprint di Davos. Greta Laurent sesta, avanti Scardoni e Brocard (Di sabato 12 dicembre 2020) Si sono appena concluse le qualificazioni per la sprint a tecnica libera di Davos per quel che riguarda il settore femminile, in una situazione particolarmente strana a causa dell’assenza di Norvegia, Svezia e Finlandia. Ad approfittarne è l’americana Rosie Brennan, che firma una doppietta americana con il tempo di 2’40?03 davanti alla connazionale Sophie Caldwell, accreditata di un ritardo di 1?75. Terzo posto per la slovena Anamarija Lampic, che chiude a 2?42, di poco davanti alla svizzera Nadine Faehndrich (+2?78) e all’altra americana Jessie Diggins (+2?90). A 3?06 la prima parte delle buone notizie per l’Italia, con Greta Laurent che conferma di potersi fare largo in questo lotto di partecipanti. Completano la top ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Si sono appena concluse leper laa tecnica libera diper quel che riguarda il settore femminile, in una situazione particolarmente strana a causa dell’assenza di Norvegia, Svezia e Finlandia. Ad approfittarne è l’americana Rosie, che firma unaamericana con il tempo di 2’40?03 dalla connazionale Sophie, accreditata di un ritardo di 1?75. Terzo posto per la slovena Anamarija Lampic, che chiude a 2?42, di poco dalla svizzera Nadine Faehndrich (+2?78) e all’altra americana Jessie Diggins (+2?90). A 3?06 la prima parte delle buone notizie per l’Italia, conche conferma di potersi fare largo in questo lotto di partecipanti. Completano la top ...

