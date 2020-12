Resti umani in due valigie, una coltellata alla gola la causa della morte (Di sabato 12 dicembre 2020) I primi risultati dell'autopsia sui Resti ritrovati per caso nella periferia di Firenze, poco distante dal carcere di Sollicciano, dentro a due valigie in un campo. Altre risposte si attendono dai risultati degli esami del Dna Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 12 dicembre 2020) I primi risultati dell'autopsia suiritrovati per caso nella periferia di Firenze, poco distante dal carcere di Sollicciano, dentro a duein un campo. Altre risposte si attendono dai risultati degli esami del Dna

infoitinterno : Firenze Resti Umani Valigia Cadavere Sollicciano - Notiziedi_it : Resti umani in due valigie alla periferia di Firenze, attesa per l’esame del Dna - infoitinterno : Valigie con resti umani, apparterrebbero alla stessa persona uccisa con una coltellata - infoitinterno : Resti umani nelle valigie, ucciso da una coltellata alla gola - zazoomblog : Firenze: resti umani in valigie si tratta del cadavere di un uomo - #Firenze: #resti #umani #valigie -