Recovery | Bordo Pd | ' Iv chiarisca su soggetti scelti su base amicale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Non si capisce a chi facciano riferimento alcuni esponenti di Italia Viva quando parlano di 'su' per esautorare le funzioni della P.a. sulPlan. Conoscono i nomi di questi? Sanno chi sono? Se hanno delle informazioni privilegiate le rendano note". Lo dice Michele, vice capogruppo del Pd alla Camera. "Per quanto riguarda il PD, ribadiamo con forza che sulle scelte relative all'utilizzo dei fondi europei il ruolo del Parlamento è centrale e insostituibile. Quindi, per favore, lasciamo stare la costituzione", aggiunge