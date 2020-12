"Non ha voluto farlo". Morte Giulio Regeni, ombre nerissime sulla prof di Cambridge: la bomba dei pm (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono ancora molti i misteri sulla Morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. Uno di questi riguarda la professoressa Maha Mahfouz Abdelrahman, la docente di Regeni all'università di Cambridge, ma anche colei che ne seguiva il lavoro in Egitto. Di questa donna i magistrati della Procura di Roma denunciano “l'assenza di volontà di contribuire alle indagini relative al sequestro, la tortura e l'omicidio di un suo studente; quali siano le ragioni di siffatta anomala condotta non è stato possibile, sino ad oggi, accertare”. Così ha scritto il pm Sergio Colaiocco nell'atto finale dell'inchiesta. Inoltre, come riporta il Corriere della Sera, dal computer della professoressa, acquisito tramite l'autorità giudiziaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono ancora molti i misteridi, il giovane ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. Uno di questi riguarda laessoressa Maha Mahfouz Abdelrahman, la docente diall'università di, ma anche colei che ne seguiva il lavoro in Egitto. Di questa donna i magistrati della Procura di Roma denunciano “l'assenza di volontà di contribuire alle indagini relative al sequestro, la tortura e l'omicidio di un suo studente; quali siano le ragioni di siffatta anomala condotta non è stato possibile, sino ad oggi, accertare”. Così ha scritto il pm Sergio Colaiocco nell'atto finale dell'inchiesta. Inoltre, come riporta il Corriere della Sera, dal computer dellaessoressa, acquisito tramite l'autorità giudiziaria ...

Open_gol : Secondo la procura di Roma, la professoressa di Cambridge Maha Mahfouz Abdelrahman non ha voluto contribuire alle i… - beppe_grillo : “Non voglio perdere la mia libertà!”, “Voglio lavorare, non voglio l’elemosina!”, “Il #RedditodiBase è voluto dal n… - FMCastaldo : Il #M5S non è voluto entrare nella logica della guerra dei veti. Questa riforma del #MES non è quella che auspicava… - AtlantisProm : Ballerino voluto dalla Celentano Ecco a voi il vincitore della categoria ballo di quest'anno. (se non verrà rimpia… - MauraIannotti : Sono ancora molto scettica Ma potrei ricredermi su Nardi e in futuro chiedetegli scusa per non averlo voluto all'inizio Potrei #GFVIP -