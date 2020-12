LIVE Sci di fondo, Sprint Davos in DIRETTA: bene Federico Pellegrino! Doppio tris azzurro alla fase decisiva (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11: Appuntamento alle 13.45 per la fase decisiva della Sprint a tecnica libera di Davos 12.08: Ai quarti Chanavat, Pellegrino, Riebli, Grond, Schoonmaker, Melnichenko, Bolger, Young, Hamilton, Schaad, Maltsev, Furger, Bolshunov, Retivykh, Hanneman, Terentev, Clugnet, Starega, De Fabiani, Kaeser, Jay, Chappaz, Jouve, Cologna, Hediger, Novak, Chauvin, Gabrielli, Schumacher, Faehndrich 12.07: Si qualifica anche Gabrielli 12.07: Già qualificati Pellegrino, secondo e De Fabiani 19mo 12.06: Brutte notizie per l’Italia che non potrà contare nella seconda fase su Rastelli, Graz ed Hellweger. Dovrebbe farcela Gabrielli, attualmente 28mo 11.55: Problemi al sistema di rilevazioni dei tempi. Tutto bloccato 11,52: Gran prova dello ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11: Appuntamento alle 13.45 per ladellaa tecnica libera di12.08: Ai quarti Chanavat, Pellegrino, Riebli, Grond, Schoonmaker, Melnichenko, Bolger, Young, Hamilton, Schaad, Maltsev, Furger, Bolshunov, Retivykh, Hanneman, Terentev, Clugnet, Starega, De Fabiani, Kaeser, Jay, Chappaz, Jouve, Cologna, Hediger, Novak, Chauvin, Gabrielli, Schumacher, Faehndrich 12.07: Si qualifica anche Gabrielli 12.07: Già qualificati Pellegrino, secondo e De Fabiani 19mo 12.06: Brutte notizie per l’Italia che non potrà contare nella secondasu Rastelli, Graz ed Hellweger. Dovrebbe farcela Gabrielli, attualmente 28mo 11.55: Problemi al sistema di rilevazioni dei tempi. Tutto bloccato 11,52: Gran prova dello ...

gianmilan76 : Ribaltone o conferma? Scopritelo con noi LIVE alle 12.20 su @eurosportitalia 1 per la II MANCHE GS donne da… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! Dalle 14 #live! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga… - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, SuperG d Isere in DIRETTA: Innerhofer settimo, subito un Paris ... - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinomaschile, super G #ValdIsere 2020 in tempo reale: inizio ore 10.30 - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4 Brignone n.7 - #alpino #Gigante #Courchevel… -