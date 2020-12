LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: pole di Verstappen, Leclerc 12°: “Darò tutto”; Vettel: “Sarà una gara difficile” (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc: “HO AVUTO PROBLEMI NELLA Q3 CON LE GOMME” SEBASTIAN Vettel: “SI PROFILA UNA gara DOLOROSA DAL PUNTO DI VISTA SPORTIVO” MAX Verstappen: “DOMANI DARO’ TUTTO PER VINCERE” VALTTERI BOTTAS: “NON SONO RIUSCITO A PORTARE IN TEMPERATURA LE GOMME” LEWIS HAMILTON: “HO FATTO FATICA NELLE QUALIFICHE, MI AFFIDERO’ ALLA STRATEGIA IN gara” CHARLES Leclerc PARTIRA’ 12° IN GRIGLIA DI PARTENZA: I MOTIVI DELLA PENALITA’ VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE VIDEO UNA pole CHE FA FELICE TUTTI VIDEO I RISULTATI DELLE QUALIFICHE DI ABU Dhabi IL PROGRAMMA DELLA gara DI DOMANI 15.06 Si chiudono qui, dunque, le ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES: “HO AVUTO PROBLEMI NELLA Q3 CON LE GOMME” SEBASTIAN: “SI PROFILA UNADOLOROSA DAL PUNTO DI VISTA SPORTIVO” MAX: “DOMANI DARO’ TUTTO PER VINCERE” VALTTERI BOTTAS: “NON SONO RIUSCITO A PORTARE IN TEMPERATURA LE GOMME” LEWIS HAMILTON: “HO FATTO FATICA NELLE QUALIFICHE, MI AFFIDERO’ ALLA STRATEGIA IN” CHARLESPARTIRA’ 12° IN GRIGLIA DI PARTENZA: I MOTIVI DELLA PENALITA’ VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE VIDEO UNACHE FA FELICE TUTTI VIDEO I RISULTATI DELLE QUALIFICHE DI ABUIL PROGRAMMA DELLADI DOMANI 15.06 Si chiudono qui, dunque, le ...

SkySportF1 : ? #Giovinazzi passa in Q2 battendo Kimi (?? #Q1) Miglior tempo per #LH44, velocissimo anche Leclerc Il LIVE ?… - SkySportF1 : Tutti gli aggiornamenti dal sabato dell'#AbuDhabiGP: il live di FP3 e qualifiche #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ? ELIMINATO VETTEL (?? #Q2) Super tempo di #Leclerc con gomma gialla Il LIVE ? - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Abu Dhabi LIVE: griglia di partenza Verstappen beffa le Mercedes! Leclerc rammaricato Vettel amaro -… - infoitsport : F1 live qualifiche GP Abu Dhabi: in diretta dalle 14 si decide l'ultima pole del 2020 -