Influenza, al momento l’epidemia è moderata. Casi in aumento fino a metà gennaio (Di sabato 12 dicembre 2020) “In Italia l’incidenza delle sindromi simil-Influenzali è stabile e sotto la soglia epidemica. L’incidenza è pari a 1,9 Casi per mille assistiti”. Lo sottolinea il report Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che monitora la stagione in corso. Influenza, i Casi sono 116mila Nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre, “i Casi stimati di sindrome simil-Influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 116mila, per un totale di circa 1.024.000 Casi a partire dall’inizio della sorveglianza”, evidenzia il bollettino. “In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza, tranne in Piemonte e in Valle d’Aosta – si legge – il livello di incidenza delle sindromi simil-Influenzali è sotto la soglia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) “In Italia l’incidenza delle sindromi simil-li è stabile e sotto la soglia epidemica. L’incidenza è pari a 1,9per mille assistiti”. Lo sottolinea il report Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che monitora la stagione in corso., isono 116mila Nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre, “istimati di sindrome simil-le, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 116mila, per un totale di circa 1.024.000a partire dall’inizio della sorveglianza”, evidenzia il bollettino. “In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza, tranne in Piemonte e in Valle d’Aosta – si legge – il livello di incidenza delle sindromi simil-li è sotto la soglia ...

