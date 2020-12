GF Vip 5, Luca Onestini infuriato con Cristiano Malgioglio: “Sei solo un rosicone” (Di sabato 12 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio è finito nel mirino di Luca Onestini, ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip, che non ha gradito l’atteggiamento e le parole del noto paroliere. In particolare il ragazzo si è infuriato perchè Cristiano Malgioglio ha tirato in ballo anche la sua ragazza Ivana Mrazova, con i quali aveva condiviso anche la convivenza proprio nella casa del GF VIP 3. Durante una chiacchierata con gli inquilini, infatti, Malgioglio ha sostenuto di non ricordare nè Luca Onestini nè Ivana Mrazova sebbene avesse partecipato alla loro stessa edizione. La reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne è stata molto forte e inaspettata, ecco cosa sta succedendo. Grande Fratello Vip 5: Cristiano ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 12 dicembre 2020)è finito nel mirino di, ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip, che non ha gradito l’atteggiamento e le parole del noto paroliere. In particolare il ragazzo si èperchèha tirato in ballo anche la sua ragazza Ivana Mrazova, con i quali aveva condiviso anche la convivenza proprio nella casa del GF VIP 3. Durante una chiacchierata con gli inquilini, infatti,ha sostenuto di non ricordare nènè Ivana Mrazova sebbene avesse partecipato alla loro stessa edizione. La reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne è stata molto forte e inaspettata, ecco cosa sta succedendo. Grande Fratello Vip 5:...

