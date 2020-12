Fonseca: “L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Domani in porta giocherà Pau Lopez” (Di sabato 12 dicembre 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna. Questi i passaggi più significativi: “Pellegrini e Veretout hanno recuperato e si sono allenati ieri e oggi con la squadra. Giocheranno Domani. Smalling? Si è fermato tanto tempo e deve ancora trovare la condizione migliore, però deve ancora migliorare prima di tornare a fare 90 minuti. Pau Lopez? Ha sempre lavorato bene, giocando in Europa League. Sta lavorando per ritornare a giocare, Domani toccherà a lui. Friedkin ha chiesto la qualificazione in Champions? Non c’è bisogno che il presidente mi chieda nulla. Io ho fissato dal primo giorno di questa stagione l’obiettivo: vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. L’anno scorso siamo arrivati quinti, fare meglio vuol dire entrare nelle ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Paulo, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna. Questi i passaggi più significativi: “Pellegrini e Veretout hanno recuperato e si sono allenati ieri e oggi con la squadra. Giocheranno. Smalling? Si è fermato tanto tempo e deve ancora trovare la condizione migliore, però deve ancora migliorare prima di tornare a fare 90 minuti. Pau Lopez? Ha sempre lavorato bene, giocando in Europa League. Sta lavorando per ritornare a giocare,toccherà a lui. Friedkin ha chiesto la qualificazione in Champions? Non c’è bisogno che il presidente mi chieda nulla. Io ho fissato dal primo giorno di questa stagione l’obiettivo: vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. L’anno scorso siamo arrivati quinti, fare meglio vuol dire entrare nelle ...

