“Così Autostrade guadagnava sulle barriere pericolose”. Solo in Liguria, 5 milioni (Di sabato 12 dicembre 2020) Castellucci e gli ex vertici indagati per un tentativo di truffa allo Stato. Una firma fa rischiare il nuovo direttore Nanni. I pm: «Era all’oscuro» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 12 dicembre 2020) Castellucci e gli ex vertici indagati per un tentativo di truffa allo Stato. Una firma fa rischiare il nuovo direttore Nanni. I pm: «Era all’oscuro»

