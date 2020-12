Cauda Gemelli | ' Con questi numeri rischio terza ondata a metà gennaio'

(Di sabato 12 dicembre 2020) Da un lato le aspettative degli italiani in vista del , ormai alle porte, e dall'altro la paura che, come accaduto la scorsa estate, abbassare la guardia possa significare lasciare ancora una volta ...

Ultime Notizie dalla rete : Cauda Gemelli

Il Messaggero

Da un lato le aspettative degli italiani in vista del Natale, ormai alle porte, e dall’altro la paura che, come accaduto la scorsa estate, abbassare la guardia possa significare ...Vaccino anti Covid, l'immunizzazione potrebbe superare i 15 mesi. Cauda: "Nessun problema per chi soffre di allergie" ...