Catania, Salvini «sequestra» Toninelli. Che non ricorda (Di domenica 13 dicembre 2020) Da indagato per sequestro di persona nell’inchiesta sul «caso Gregoretti» con 131 migranti tenuti per sei giorni a fine dello scorso luglio a bordo dell’imbarcazione militare prima dell’ok allo sbarco, Salvini, nel giorno dell’udienza a Catania come teste di due ex ministri, sceglie il gioco che conosce meglio: quello dell’attacco. E così, appoggiato dal suo legale, Giulia Bongiorno, prova a ribaltare i riflettori su Toninelli, sentito dal gup Nunzio Sarpietro, che deve decidere sul rinvio a giudizio del leader della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 dicembre 2020) Da indagato per sequestro di persona nell’inchiesta sul «caso Gregoretti» con 131 migranti tenuti per sei giorni a fine dello scorso luglio a bordo dell’imbarcazione militare prima dell’ok allo sbarco,, nel giorno dell’udienza acome teste di due ex ministri, sceglie il gioco che conosce meglio: quello dell’attacco. E così, appoggiato dal suo legale, Giulia Bongiorno, prova a ribaltare i riflettori su, sentito dal gup Nunzio Sarpietro, che deve decidere sul rinvio a giudizio del leader della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

LegaSalvini : PROCESSO GREGORETTI, #SALVINI A CATANIA: 'SONO TRANQUILLO, HO TUTELATO L'INTERESSE NAZIONALE' - MediasetTgcom24 : Gregoretti, Salvini arrivato a Catania: 'A processo per aver salvato vite' - LegaSalvini : PROCESSO 'GREGORETTI', SALVINI A #CATANIA: «ALTRI MINISTRI CONDIVIDEVANO LE MIE SCELTE» #iostoconSalvini - manu_etoile : RT @Storace: Figuraccia al processo #Salvini - missypippi : RT @ChiodiDonatella: #GREGORETTI: #TONINELLI NON RICORDA. FORSE NON C'ERA MA SE C'ERA SICURAMENTE DORMIVA. A #Catania siamo alla farsa. A… -