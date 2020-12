Caso Gregoretti, Salvini “sono assolutamente tranquillo e sereno” (Di sabato 12 dicembre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – “sono assolutamente tranquillo, sereno e orgoglioso di quanto fatto”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando nell'aula bunker del carcere di Bicocca, a Catania, dove si è tenuta l'udienza preliminare nell'ambito del processo per il Caso Gregoretti che lo vede imputato per sequestro di persona.Il Gup vuole verificare se la politica sugli sbarchi di Matteo Salvini fosse condivisa da tutto il governo. Non c'è il premier Giuseppe Conte, a differenza degli allora ministri Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Il Presidente del Consiglio sarà sentito il 28 gennaio a Palazzo Chigi, a Roma.“Abbiamo salvato vite e protetto un Paese, quello che non è accaduto dopo: perchè dopo di me ci sono stati morti annegati, diritti negati”, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) CATANIA (ITALPRESS) –, sereno e orgoglioso di quanto fatto”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo, arrivando nell'aula bunker del carcere di Bicocca, a Catania, dove si è tenuta l'udienza preliminare nell'ambito del processo per ilche lo vede imputato per sequestro di persona.Il Gup vuole verificare se la politica sugli sbarchi di Matteofosse condivisa da tutto il governo. Non c'è il premier Giuseppe Conte, a differenza degli allora ministri Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Il Presidente del Consiglio sarà sentito il 28 gennaio a Palazzo Chigi, a Roma.“Abbiamo salvato vite e protetto un Paese, quello che non è accaduto dopo: perchè dopo di me ci sono stati morti annegati, diritti negati”, ha ...

