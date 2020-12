Cagliari-Inter, Di Francesco: “Proveremo a fare male ai nerazzurri, scenderanno in campo arrabbiati” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Cagliari si prepara a sfidare l’Inter, ancora sotto shock per laminazione europea. Cagliari-Inter, Conte: “Eliminazione dolorosa, ma ora rialziamo la testa! Alla Sardegna Arena gara tosta” I sardi stanno disputando una stagione più che positiva e vogliono continuare su questa strada, come confermato dal tecnico Eusebio Di Francesco nel corso della conferenza stampa pre-gara. Calciomercato Napoli, idea Zaccagni per giugno: De Laurentis ci prova, Inter e Atalanta alla finestra. Le ultime “Quanto influisce la loro eliminazione dalla Champions? Il calcio e la vita ci portano sempre a dover continuamente dimostrare: l’aspetto mentale dell’Inter mi Interessa relativamente, pensando che dobbiamo pensare alla nostra forza. Non hanno passato il turno, ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilsi prepara a sfidare l’, ancora sotto shock per laminazione europea., Conte: “Eliminazione dolorosa, ma ora rialziamo la testa! Alla Sardegna Arena gara tosta” I sardi stanno disputando una stagione più che positiva e vogliono continuare su questa strada, come confermato dal tecnico Eusebio Dinel corso della conferenza stampa pre-gara. Calciomercato Napoli, idea Zaccagni per giugno: De Laurentis ci prova,e Atalanta alla finestra. Le ultime “Quanto influisce la loro eliminazione dalla Champions? Il calcio e la vita ci portano sempre a dover continuamente dimostrare: l’aspetto mentale dell’miessa relativamente, pensando che dobbiamo pensare alla nostra forza. Non hanno passato il turno, ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - ZZiliani : Ora che, dopo il gol per fuorigioco attivo giustamente annullato in Borussia-Inter, far finta di niente non è più p… - Mediagol : #Cagliari-#Inter, Di Francesco: 'Proveremo a fare male ai nerazzurri, scenderanno in campo arrabbiati'… - fcin1908it : Sky - Cagliari-Inter, Eriksen probabile titolare. Conte pensa ad un cambio in attacco - - zazoomblog : Cagliari-Inter Di Francesco in conferenza stampa: “Vogliamo dare continuità al nostro cammino” - #Cagliari-Inter… -