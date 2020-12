Ultim’ora, la Juventus recupera Morata. Ridotta la squalifica (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ultim’ora, la Juventus avrà Morata cotnro il Genoa La Corte Sportiva d’Appello, ha accolto il ricorso per la squalifica di Alvaro Morata che quindi sarà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 11 dicembre 2020), laavràcotnro il Genoa La Corte Sportiva d’Appello, ha accolto il ricorso per ladi Alvaroche quindi sarà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SkySport : Ultim'ora Juventus Avviso di garanzia per Fabio Paratici Il reato ipotizzato è false informazioni al PM #SkySport - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Dirigenti della Juventus ufficialmente indagati per il caso degli esami per la cittadinanza di Suarez - tuttonapoli : ULTIM'ORA - Juventus, accolto il ricorso per Morata: ridotta la squalifica! - Jorgeg99 : RT @JuvMania: ?? ULTIM'ORA ?? Buone notizie per #Pirlo: la #Juventus ha vinto l'appello per la riduzione della squalifica di #Morata. https:/… - FantaMasterApp : 'ULTIM’ORA | Juventus, ridotta la squalifica a Morata' -