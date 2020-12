Sonnambula a 3 anni | Angelina esce di casa e muore assiderata La famiglia è sotto choc

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Una bimba di treè morta congelata. La piccolaè stata trovata morta vicino alla porta disua dalla mamma, la 23enne Svetlana, la mattina dopo una festa di compleanno della sorellina. La donna è stata accusata di aver cacciatodila bambina perché “rovinava la festa”, ma lei ha negato le accuse spiegando che la bimba soffriva di sonnambulismo. “Lo scrivono, ma non è vero”, ha detto la donna respingendo ogni accusa. “è andata a letto, poi noi siamo andati a letto, e quando ci siamo svegliati, era all’ingresso di. È stato un incidente”. La donna sostiene che la figlia si sia alzata dal letto e uscita in preda a una crisi di sonnambulismo e non sia riuscita a tornare a letto.La temperatura era di -15 gradi e per questo ...

