Ragazze | il mondo vi sta ascoltando!

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “È fondamentale saper ascoltare quello che le persone sopravvissute a violenza raccontano, ma anche sapere ascoltare i loro silenzi”, racconta Sofia Biondani, giovane attivista Differenza Donna e operatrice del Numero Antiviolenza e Stalking del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio 1522. Penso al silenzio. Il silenzio può essere vittima, carnefice, spettatore, indifferente, inconsapevole. Penso che rompere il silenzio sia la chiave per unpiù libero dagli stereotipi di genere e dalla violenza. Quel silenzio, che dobbiamo considerare un diritto di chi sopravvive alla violenza, gli altri non se lo possono permettere. Per questo motivo, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani che si è celebrata ieri, abbiamo pensato all’appuntamento degli Activate Talk - format per dare voce ai giovani e metterli a confronto con ...