Pazza idea Boateng | «Messi | vai al Napoli!»

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Kevin-Princeha lanciato un chiaro messaggio a Lionel: le dichiarazioni dell’attaccante del Monza Kevin-Prince, attaccante del Monza, ha lanciato un messaggio a Lionelattraverso i microfoni di ESPN. «Ascadrà il contratto con il Barcellona a giugno, quanto sarebbe bello se chiamasse il Napoli e dicesse “Vengo”? Il Napoli ha ritirato la numero 10, ma sedicesse che gli piacerebbe onorare Maradona gliela darebbero. Potrebbe venire un anno o due al Napoli, senza pensare ai soldi, solo al cuore. Sarebbe come un film. Dovrebbe andare ad allenarsi con un elicottero perché la gente lo mangerebbe vivo per quanto sarebbe felice. Sarebbe un bel messaggio, farebbe la storia. Fossi, chiamerei De Laurentiis e glielo direi». Leggi ...

