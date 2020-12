MOVIOLA Sassuolo-Benevento: Tuia tocca con la mano, Berardi gol su rigore (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo pochi minuti dal via di Sassuolo-Benevento arriva il primo episodio da MOVIOLA. Calcio di rigore per i neroverdi per un tocco di mano di Tuia proprio al limite dell’area. Sul cross di Lopez il giocatore del Benevento si oppone in maniera irregolare stoppando, seppur involontariamente, il pallone con la mano. Sozza non perdona l’errore e concede giustamente il calcio di rigore che Berardi non fallisce per l’1-0. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo pochi minuti dal via diarriva il primo episodio da. Calcio diper i neroverdi per un tocco didiproprio al limite dell’area. Sul cross di Lopez il giocatore delsi oppone in maniera irregolare stoppando, seppur involontariamente, il pallone con la. Sozza non perdona l’errore e concede giustamente il calcio dichenon fallisce per l’1-0. SportFace.

