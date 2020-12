Migliori console Retrogaming (Di venerdì 11 dicembre 2020) Se siete nati negli anni 80, sicuramente avrete giocato alle varie console dell’epoca tra cui Commodore 64, Nes, Snes, Sega e molte altre. In questo articolo vogliamo condividere con voi le Migliori mini console disponibili e acquistabili su Amazon. Nonostante ci troviamo in un’epoca in cui la grafica la fa da padrone, spesso si ha il desiderio di dedicarsi a giochi più semplici come Bubble Bobble o il famosissimo e indimenticabile Pac Man. Per andare incontro alle esigenze di tutti gli amanti del Retrogaming, sono giunte sul mercato le mini console, che riprendono funzionalità e giochi delle piattaforme retro gaming originali. NES Classic Mini (Nintendo Entertainment System) La Nintendo Entertainment System o semplicemente Nes è una console per videogiochi a 8 bit creata ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 11 dicembre 2020) Se siete nati negli anni 80, sicuramente avrete giocato alle variedell’epoca tra cui Commodore 64, Nes, Snes, Sega e molte altre. In questo articolo vogliamo condividere con voi leminidisponibili e acquistabili su Amazon. Nonostante ci troviamo in un’epoca in cui la grafica la fa da padrone, spesso si ha il desiderio di dedicarsi a giochi più semplici come Bubble Bobble o il famosissimo e indimenticabile Pac Man. Per andare incontro alle esigenze di tutti gli amanti del, sono giunte sul mercato le mini, che riprendono funzionalità e giochi delle piattaforme retro gaming originali. NES Classic Mini (Nintendo Entertainment System) La Nintendo Entertainment System o semplicemente Nes è unaper videogiochi a 8 bit creata ...

