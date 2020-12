Maltempo, Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 18 del 12 dicembre (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella prima parte della giornata di domani, sabato, precipitazioni, in prevalenza di debole o al più moderata intensità, sulle zone occidentali della regione. Occasionalmente si potranno avere temporali isolati in Arcipelago e costa meridionale Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella prima parte della giornata di domani, sabato, precipitazioni, in prevalenza di debole o al più moderata intensità, sulle zone occidentali della regione. Occasionalmente si potranno avere temporali isolati in Arcipelago e costa meridionale

DPCgov : ????? In arrivo pioggia, vento e neve su Nord e Toscana ?? ?? #allertaARANCIONE, #4dicembre, sulla Prov. Aut. di Bolzan… - Viminale : #Vigilidelfuoco impegnati a fronteggiare l'emergenza #maltempo con 2.200 interventi effettuati nelle ultime 48 ore… - FirenzePost : Maltempo, Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 18 del 12 dicembre - Lilliflo : RT @ciuffino: Sole, grandine e terremoto in Toscana. Per quanto ancora avremo un pianeta in cui vivere?#Maltempo #Terremoto #sole#nonpromet… - LIDAMUGNAI : RT @AnsaToscana: Maltempo, Toscana, codice giallo per pioggia sull'arcipelago. Da mezzanotte alle 18 del 12/12, interessata anche costa del… -