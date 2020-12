LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: Verstappen sugli scudi in FP1, Ferrari lavora sui set-up. Dalle 14.00 la FP2 (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RIVOLUZIONE Ferrari: L’ADDIO DI CAMILLERI, ORA ANCHE BINOTTO POTREBBE CAMBIARE RUOLO 11.35 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 14 per la seconda sessione di prove libere. 11.34 La FP1 va dunque in archivio con un bel testa a testa tra Verstappen e Mercedes, sia sul giro secco che sul passo gara. Ferrari lontana in classifica, ma Leclerc ha margini di miglioramento molto evidenti. 11.32 Di seguito la classifica finale della prima sessione di libere del GP di Abu Dhabi 2020: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:37.378 6 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.034 6 3 Esteban OCON Renault+1.137 5 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.169 5 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.366 4 6 Lance ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARIVOLUZIONE: L’ADDIO DI CAMILLERI, ORA ANCHE BINOTTO POTREBBE CAMBIARE RUOLO 11.35 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 14 per la seconda sessione di prove libere. 11.34 La FP1 va dunque in archivio con un bel testa a testa trae Mercedes, sia sul giro secco che sul passo gara.lontana in classifica, ma Leclerc ha margini di miglioramento molto evidenti. 11.32 Di seguito la classifica finale della prima sessione di libere del GP di Abu2020: 1 MaxRed Bull Racing1:37.378 6 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.034 6 3 Esteban OCON Renault+1.137 5 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.169 5 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.366 4 6 Lance ...

motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 45 minuti #PL1 #FP1 #AbuDhabiGP #YasMarina Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 45 minuti #PL1 #FP1 #AbuDhabiGP #YasMarina Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… - zazoomblog : LIVE F1 GP Abu Dhabi in DIRETTA: cominciano le prove libere Ferrari assillata dai dubbi societari - #Dhabi… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Segui in diretta con noi le #FP1 del #AbuDhabiGP ???? - FormulaPassion : #F1 | Segui in diretta con noi le #FP1 del #AbuDhabiGP ???? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Abu F1 | GP Abu Dhabi - Cronaca in diretta Prove Libere 1 [ LIVE FP1 ] F1inGenerale GP Lawrence d'Arabia: Ocon favorito su Albon e Sainz

Motorsport.com ha lanciato un'altra classifica ponderata per le ultime tre gare di Formula 1 in territorio arabo: ecco la classifica provvisoria dopo i ricalcoli di Antonio Ghini: Il francese della Re ...

F1 | GP Abu Dhabi 2020, PL1 – DIRETTA

La cronaca live della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di F1 2020 in programma sul circuito di Yas Marina ...

Motorsport.com ha lanciato un'altra classifica ponderata per le ultime tre gare di Formula 1 in territorio arabo: ecco la classifica provvisoria dopo i ricalcoli di Antonio Ghini: Il francese della Re ...La cronaca live della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di F1 2020 in programma sul circuito di Yas Marina ...