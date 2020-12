Juventus | Alex Sandro | «Scudetto? Il Milan sta facendo bene | ma possimo farcela»

(Di venerdì 11 dicembre 2020), terzino della, ha parlato delle ambizioni di riconferma della squadra di Pirlo. Ecco le sue dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, parla chiaramente di. Ecco le sue dichiarazioni. GENOA – «Andare a Genova è sempre difficile. Anche gli altri anni erano nella stessa situazione ma non siamo riusciti a vincere. È sempre pericoloso».– «Ilstama noi siamo la Juve. Siamo stati sempre forti e secondo me a fine stagione vogliamo essere i primi. Se vinciamo fino alla fine possiamo prenderci lo». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

