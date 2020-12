Juventus | Alex Sandro | “Contenti del risultato del Camp Nou | ci darà una spinta in più”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il terzino della, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto che, quest’anno, si preannuncia più intesa che mai: “Il Milan sta facendo bene, però siamo la Juve. Siamo sempre stati forti, a fine stagione vogliamo essere i primi e ottenere lo scudetto. AlNou stata una bella vittoria per noi, siamo contenti di aver vinto con questo, ci dà unain più. Rispetto al match con il Toro dentro lo spogliatoio ci siamo detti che dovevamo fare meglio”. “Siamo stati più cattivi e più lucidi in quello che abbiamo fatto. E’ sempre difficile giocare contro il Genoa, tutti gli anni in cui siamo andati lì loro erano sempre più o meno nella stessa situazione. E’ sempre una trasferta pericolosa”, ha concluso il difensore ...

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Alex Sandro ha parlato del momento della Juventus: "Rossi? Mi dispiace per i suoi familiari e per tutto il mondo del calcio in generale. Nel 1982, per noi brasiliani ...