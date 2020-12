Inzaghi: “Chi ci prenderà agli ottavi non sarà felice” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la partita col Verona in conferenza stampa. Contro l’Hellas sarà una partita molto difficile. Stanno facendo un grande percorso come la a scorsa stagione nonostante abbiamo cambiato tanto. Juric è il loro valore aggiunto, allenatore bravo e competente. Abbiamo raggiunto un sogno e siamo molto felici. Dovremmo essere bravi a trasferire quest’entusiasmo in campo. Qualunque avversario ci riserverà il sorteggio sarà un vero onore. Ci faremo valere anche agli ottavi di finale e sono certo che chiunque ci pescherà non ne sarà felice. In campionato dobbiamo cercare di avere più continuità, ci sono tanti impegni e non è un anno semplice per nessuno. Serve concentrazione. Immobile è uno dei più affaticati, potrebbe riposare, vedremo. Poi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Simone, allenatore della Lazio, ha presentato la partita col Verona in conferenza stampa. Contro l’Hellasuna partita molto difficile. Stanno facendo un grande percorso come la a scorsa stagione nonostante abbiamo cambiato tanto. Juric è il loro valore aggiunto, allenatore bravo e competente. Abbiamo raggiunto un sogno e siamo molto felici. Dovremmo essere bravi a trasferire quest’entusiasmo in campo. Qualunque avversario ci riserverà il sorteggioun vero onore. Ci faremo valere anchedi finale e sono certo che chiunque ci pescherà non nefelice. In campionato dobbiamo cercare di avere più continuità, ci sono tanti impegni e non è un anno semplice per nessuno. Serve concentrazione. Immobile è uno dei più affaticati, potrebbe riposare, vedremo. Poi ...

napolista : Inzaghi: “Chi ci prenderà agli ottavi non sarà felice” L’allenatore in conferenza: “Gli ottavi di Champions sono un… - cmdotcom : #Lazio, #Inzaghi: 'Chi ci pescherà in Champions non esulterà. Immobile è affaticato, valuterò se schierarlo'… - alzailvolume : Davvero c'è chi ha votato 'evviva Inzaghi'? ???? - Picchio_10 : Il prossimo OUT a chi lo daremo? Ad Inzaghi? A Simeone? A De Zerbi? A MOU? - vaibia96 : @fabbricainter Quindi siete per cacciare un allenatore che nella sua carriera ha vinto 'solo' campionati per prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi “Chi SNAI – Champions: Inter-Real, quote nerazzurre Atalanta, ad Anfield Road l'impresa vale 4,50 Fortune Italia