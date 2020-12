I famigliari delle vittime di Bergamo non si arrendono (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia il coronavirus ha fatto strage. Ad oggi sono 60mila le vittime della Pandemia ed oltre un milione e 700mila i contagiati. Un dramma che ha schiacciato il paese e dove i parenti delle vittime di Bergamo la città più colpita al mondo con 3100 morti e 31mila contagiati hanno risposto costituendosi con il comitato "Noi Denunceremo". La loro ricerca della verità ad aprile ha fatto aprire un'inchiesta dalla Procura di Bergamo per epidemia colposa, omicidio colposo e falso. Inoltre da mesi l'associazione ha denunciato che il piano pandemico dell'Italia non è mai stato aggiornato dal 2006, come riportato in un rapporto dai ricercatori dell'OMS italiani e in due puntate della trasmissione Report. Lo studio condotto da un team di ricercatori dell'OMS della sede di Venezia ha evidenziato l'assenza di ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia il coronavirus ha fatto strage. Ad oggi sono 60mila ledella Pandemia ed oltre un milione e 700mila i contagiati. Un dramma che ha schiacciato il paese e dove i parentidila città più colpita al mondo con 3100 morti e 31mila contagiati hanno risposto costituendosi con il comitato "Noi Denunceremo". La loro ricerca della verità ad aprile ha fatto aprire un'inchiesta dalla Procura diper epidemia colposa, omicidio colposo e falso. Inoltre da mesi l'associazione ha denunciato che il piano pandemico dell'Italia non è mai stato aggiornato dal 2006, come riportato in un rapporto dai ricercatori dell'OMS italiani e in due puntate della trasmissione Report. Lo studio condotto da un team di ricercatori dell'OMS della sede di Venezia ha evidenziato l'assenza di ...

