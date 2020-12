Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio e l’amicizia fra Pierpaolo Pietrelli ed Elisabetta Gregoraci: «Penso che ti abbia preso in giro» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio parla con Pierpaolo Pretelli della sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, che ha ultimamente lasciato il reality. Cristiano Malgioglio crede che Elisabetta Gregoraci abbia usato un pò di strategia con Pierpaolo Pretelli: “Penso – gli ha confidato – che ti abbia preso in giro”. Cristiano Malgioglio, nuovo inquilino del Grande Fratello Vip, chiama in salone Pierpaolo Pretelli per parlare del suo trascorso in casa con Elisabetta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 11 dicembre 2020) AlVipparla conPretelli della sua amicizia speciale con, che ha ultimamente lasciato il reality.crede cheusato un pò di strategia conPretelli: “– gli ha confidato – che tiin”., nuovo inquilino delVip, chiama in salonePretelli per parlare del suo trascorso in casa con...

