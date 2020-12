Gf Vip, Pupo mette in guardia la Casa: "Attenti, Dayane è stratega" - (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francesca Galici Dayane Mello è l'elemento di rottura della Casa e gli scontri con gli altri giocatori sono stati frequenti ma Pupo li ha messi in guardia sulla brasiliana Rosmello contro tutti. Così i fan chiamano Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, le due amiche inseparabili che sembrano aver creato una rottura con il resto della Casa. Negli ultimi giorni ci sono state molte discussioni tra loro e i coinquilini, che non apprezzano più il modo di fare delle ragazze, soprattutto da parte della brasiliana, che secondo gli altri concorrenti sarebbe incoerente e scorretta nei suoi comportamenti. L'altra accusa mossa dagli altri ragazzi è che Rosalinda sia succube di Dayane e per le due ragazze l'atteggiamento della Casa contro di loro può ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francesca GaliciMello è l'elemento di rottura dellae gli scontri con gli altri giocatori sono stati frequenti mali ha messi insulla brasiliana Rosmello contro tutti. Così i fan chiamano Rosalinda Cannavò eMello, le due amiche inseparabili che sembrano aver creato una rottura con il resto della. Negli ultimi giorni ci sono state molte discussioni tra loro e i coinquilini, che non apprezzano più il modo di fare delle ragazze, soprattutto da parte della brasiliana, che secondo gli altri concorrenti sarebbe incoerente e scorretta nei suoi comportamenti. L'altra accusa mossa dagli altri ragazzi è che Rosalinda sia succube die per le due ragazze l'atteggiamento dellacontro di loro può ...

Rosmello contro tutti. Così i fan chiamano Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, le due amiche inseparabili che sembrano aver creato una rottura con il resto della Casa. Negli ultimi giorni ci sono state ...

