George Clooney ricoverato in ospedale dopo aver perso molti chili (Di venerdì 11 dicembre 2020) George Clooney è finito in ospedale. L'attore ha messo a dura prova il suo fisico dimagrendo di 13-14 chili troppo velocemente per motivi cinematografici. A raccontarlo è lo stesso Clooney a un passa dall'uscita del suo nuovo film di cui è regista oltre che protagonista. George Clooney ricoverato in ospedale The midnight sky uscirà il prossimo 23 dicembre e a vestire i panni del protagonista c'è proprio George Clooney. L'attore, 59 anni, veste i panni di uno scienziato nell'Artico che, dopo una catastrofe globale, cerca di contattare alcuni astronauti per avvertirli di non tornare sulla Terra. Ora che il film è a un passo dalla sua uscita, Clooney ha raccontato ...

