Fondi Ue e stato di diritto: trovato il compromesso (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 10 dicembre, a Bruxelles, sono iniziati i lavori dell’ultimo vertice del Consiglio dell’Unione Europea. L’incontro, della durata di due giorni, è stato preceduto da settimane di tensione fra la presidenza tedesca e l’asse polacco-ungherese, in relazione alla disputa sul bilancio pluriennale, ma si è aperto sotto i migliori auspici: le parti, infatti, hanno raggiunto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 10 dicembre, a Bruxelles, sono iniziati i lavori dell’ultimo vertice del Consiglio dell’Unione Europea. L’incontro, della durata di due giorni, èpreceduto da settimane di tensione fra la presidenza tedesca e l’asse polacco-ungherese, in relazione alla disputa sul bilancio pluriennale, ma si è aperto sotto i migliori auspici: le parti, infatti, hanno raggiunto InsideOver.

