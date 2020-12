Esplosione a Beirut: per l’ex primo ministro iniziano le accuse (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono passati 4 mesi dal quel fatidico 4 agosto. L’Esplosione a Beirut non aveva segnato soltanto i cittadini della città, ma tutto il mondo. Ora, arrivano finalmente le prime accuse. Gli accusati sono l’ex primo ministro del Libano Hassan Diab e altri tre ministri. Secondo i giudici l’Esplosione si sarebbe potuta evitare e quelle Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono passati 4 mesi dal quel fatidico 4 agosto. L’non aveva segnato soltanto i cittadini della città, ma tutto il mondo. Ora, arrivano finalmente le prime. Gli accusati sonodel Libano Hassan Diab e altri tre ministri. Secondo i giudici l’si sarebbe potuta evitare e quelle

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Beirut Esplosione Beirut: incriminato il premier Diab e altri 3 ex ministri Euronews Italiano Libano: esplosione porto Beirut, Hezbollah respinge accuse contro premier Diab e altri tre ministri

Il movimento sciita libanese Hezbollah ha respinto la decisione del procuratore generale libanese Fadi Sawan - incaricato di indagare ...

Libano, ergastolo al miliziano di Hezbollah colpevole dell'omicidio Hariri

Il Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano ha condannato a cinque ergastoli Salim Ayyash, militante di Hezbollah, giudicato colpevole dell'attentato che 15 anni fa uccise l'ex premier lib ...

