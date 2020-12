“Ecco perché Elisabetta Gregoraci è uscita dal GF Vip”. Non solo per il figlio: lei ne è sicura (Di venerdì 11 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è uscita per sempre dalla Casa del GF Vip ma si continua a parlare di lei. La conduttrice e showgirl calabrese che tanto voleva partecipare al reality ha deciso di non proseguire la sua avventura. “Al Grande Fratello Vip ho vissuto giorni bellissimi. È un’esperienza che mi ha cambiata e fortificata ma mio figlio Nathan ha bisogno di me e io ho bisogno di lui. Per questo motivo ho deciso che la mia avventura si interrompe qua”. Con queste parole Elisabetta ha chiuso la sua esperienza al GF Vip. Alfonso Signorini ci ha provato fino alla fine, anche durante la diretta di lunedì 7 dicembre 2020, a farla desistere, ma niente. Eli aveva detto che avrebbe lasciato la Casa e così è stato. (Continua dopo la foto) Ha ringraziato il conduttore per averla supportata durante i mesi trascorsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020)per sempre dalla Casa del GF Vip ma si continua a parlare di lei. La conduttrice e showgirl calabrese che tanto voleva partecipare al reality ha deciso di non proseguire la sua avventura. “Al Grande Fratello Vip ho vissuto giorni bellissimi. È un’esperienza che mi ha cambiata e fortificata ma mioNathan ha bisogno di me e io ho bisogno di lui. Per questo motivo ho deciso che la mia avventura si interrompe qua”. Con queste paroleha chiuso la sua esperienza al GF Vip. Alfonso Signorini ci ha provato fino alla fine, anche durante la diretta di lunedì 7 dicembre 2020, a farla desistere, ma niente. Eli aveva detto che avrebbe lasciato la Casa e così è stato. (Continua dopo la foto) Ha ringraziato il conduttore per averla supportata durante i mesi trascorsi ...

