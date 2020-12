Due euro rari | questi valgono più di 1000 euro!

Leggi su android-news.eu

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Negli articoli precedenti abbiamo visto insieme il valore di alcune monete, sia antiche, appartenenti alla vecchia lire, sia monete straniere, che monete attuali come l’. In particolar modo ci siamo concentrati sulle monetine, i centesimi in rame, che per tutti potrebbero sembrare poco utili, ma per chi ha quelle con degli errori, rappresentano una vera fortuna. Oggi andremo a vedere insieme il valore di altre monete dell’, in particolar modo andremo a parlare dei due, e andiamo a scoprire insieme quelli che possono valere anche. Come spesso abbiamo ripetuto nei nostri articoli, ciò che rende le monete di valore, non è solo il loro valore nominale, perché quello può essere anche molto basso, ma ciò che rende le monete di valore sono la loro unicità. Quindi, ...