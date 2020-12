Cyberpunk 2077: Stadia coglie la palla al balzo invitando i giocatori ad abbandonare "hardware obsoleti" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come avevamo previsto, Stadia sta facendo proseliti grazie alla "sua" versione di Cyberpunk 2077, invitando sui social i giocatori smaniosi di avventurarsi a Night City di abbandonare "hardware obsoleti" e provare l'esperienza su Stadia. Due i tweet in cui la piattaforma Google non le manda a dire: "Night City ha già abbastanza crimine di suo, non commettetene uno pure voi giocando Cyberpunk 2077 su sistemi obsoleti. Prendete una copia di #Cyberpunk2077 e giocate la vostra vita da mercenari fluidamente su Stadia. Abbiamo già citato il fatto di non dovere scaricare o aggiornare nulla? Giocateci istantaneamente, oggi!" "Avete ancora ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come avevamo previsto,sta facendo proseliti grazie alla "sua" versione disui social ismaniosi di avventurarsi a Night City di" e provare l'esperienza su. Due i tweet in cui la piattaforma Google non le manda a dire: "Night City ha già abbastanza crimine di suo, non commettetene uno pure voi giocandosu sistemi. Prendete una copia di #e giocate la vostra vita da mercenari fluidamente su. Abbiamo già citato il fatto di non dovere scaricare o aggiornare nulla? Giocateci istantaneamente, oggi!" "Avete ancora ...

