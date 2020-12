Coronavirus: Brosio, 'con la mia onlus donate 300mila euro in mascherine Ffp2' (3) (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per l'Italia si tratta di sostegni alle famiglie in difficoltà post Covid, per l'estero riguarda il progetto pronto a decollare del primo Pronto Soccorso a Medjugorje, obiettivo che ha potuto contare sugli aiuti arrivati grazie al numero solidale 45527, rimasto attivo da settembre fino alla fine di novembre. La raccolta, che ha avuto un esito straordinario vista la cifra ottenuta, è stata effettuata nel corso di una due giorni di spettacolo, sport, tennis e musica il 28 e 29 agosto scorsi a Forte dei Marmi, nello stabilimento balneare di Andrea Bocelli 'Alpemare' e al Bagno Annetta della famiglia Pampaloni, alla presenza di tanti personaggi dello sport e dello spettacolo. Fra loro Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Marco Masini, Massimo Ceccherini e tanti altri amici dello sport e dello spettacolo che da anni sostengono gli scopi benefici della onlus ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per l'Italia si tratta di sostegni alle famiglie in difficoltà post Covid, per l'estero riguarda il progetto pronto a decollare del primo Pronto Soccorso a Medjugorje, obiettivo che ha potuto contare sugli aiuti arrivati grazie al numero solidale 45527, rimasto attivo da settembre fino alla fine di novembre. La raccolta, che ha avuto un esito straordinario vista la cifra ottenuta, è stata effettuata nel corso di una due giorni di spettacolo, sport, tennis e musica il 28 e 29 agosto scorsi a Forte dei Marmi, nello stabilimento balneare di Andrea Bocelli 'Alpemare' e al Bagno Annetta della famiglia Pampaloni, alla presenza di tanti personaggi dello sport e dello spettacolo. Fra loro Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Marco Masini, Massimo Ceccherini e tanti altri amici dello sport e dello spettacolo che da anni sostengono gli scopi benefici della...

TV7Benevento : Coronavirus: Brosio, 'con la mia onlus donate 300mila euro in mascherine Ffp2' (3)... - TV7Benevento : Coronavirus: Brosio, 'con la mia onlus donate 300mila euro in mascherine Ffp2' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Brosio, 'con la mia onlus donate 300mila euro in mascherine Ffp2'... - ___vipera___ : RT @heythreshold: -il covid è un virus di laboratorio -ma chi se lo fa il vaccino queste sono solo due delle volte in cui cristiano malgio… - heythreshold : -il covid è un virus di laboratorio -ma chi se lo fa il vaccino queste sono solo due delle volte in cui cristiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brosio Coronavirus: Brosio, 'con la mia onlus donate 300mila euro in mascherine Ffp2' (2) Il Tempo Coronavirus: Brosio, ‘con la mia onlus donate 300mila euro in mascherine Ffp2’ (3)

(Adnkronos) – Per l’Italia si tratta di sostegni alle famiglie in difficoltà post Covid, per l’estero riguarda il progetto pronto a decollare del primo Pronto Soccorso a Medjugorje, obiettivo che ha p ...

Cristiano Malgioglio “Coronavirus creato in laboratorio”/ “Il vaccino? Chi se lo fa!”

Cristiano Malgioglio rivelazioni choc al Grande Fratello Vip 2020: "Coronavirus creato in laboratorio" e ancora: "Il vaccino? Chi se lo fa!" ...

(Adnkronos) – Per l’Italia si tratta di sostegni alle famiglie in difficoltà post Covid, per l’estero riguarda il progetto pronto a decollare del primo Pronto Soccorso a Medjugorje, obiettivo che ha p ...Cristiano Malgioglio rivelazioni choc al Grande Fratello Vip 2020: "Coronavirus creato in laboratorio" e ancora: "Il vaccino? Chi se lo fa!" ...