Conte a Renzi: "Per andare avanti dobbiamo essere trasparenti" (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Nel giorno in cui il presidente della Repubblica torna ad ammonire e invocare "serietà" e "unità" per uscire dalla pandemia, esortando a "guardare al dopo", nuovi venti di crisi - con annesse ipotesi di possibili esecutivi alternativi - riprendono a soffiare su palazzo Chigi proprio mentre il premier Giuseppe Conte rivendica l'accordo "storico" raggiunto in Europa sul Next generation Eu "senza rinunciare a nessuno dei nostri principi". Ad evocare senza giri di parole la possibilità di una crisi di governo è Matteo Renzi che, in un'intervista a El Pais, mette in chiaro: "Se Conte vuole pieni poteri come li chiese Salvini, io dico di no. In quel caso ritireremo l'appoggio al governo". La posizione di Renzi Tema del Contendere sempre la gestione delle risorse del Recovery plan e la questione ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Nel giorno in cui il presidente della Repubblica torna ad ammonire e invocare "serietà" e "unità" per uscire dalla pandemia, esortando a "guardare al dopo", nuovi venti di crisi - con annesse ipotesi di possibili esecutivi alternativi - riprendono a soffiare su palazzo Chigi proprio mentre il premier Giusepperivendica l'accordo "storico" raggiunto in Europa sul Next generation Eu "senza rinunciare a nessuno dei nostri principi". Ad evocare senza giri di parole la possibilità di una crisi di governo è Matteoche, in un'intervista a El Pais, mette in chiaro: "Sevuole pieni poteri come li chiese Salvini, io dico di no. In quel caso ritireremo l'appoggio al governo". La posizione diTema delndere sempre la gestione delle risorse del Recovery plan e la questione ...

fattoquotidiano : LA FARSA - Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui [di @lucadecarolis] - ManlioDS : Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia d… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Dicembre: Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui. La farsa minacce senza c… - ManuelaBellipan : RT @mpiacenonaver1: Ho iniziato a scrivere di politica sui social per contrastare le fake dei 5S e delle destre,ai tempi c' erano tanti che… - NadiaAm93073906 : RT @ManlioDS: Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia di far cade… -