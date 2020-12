Barbara D’Urso: “Scenderò in politica per stare dalla parte del popolo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) La conduttrice di Mediaset Barbara D’Uso sarebbe pronta anche per la politica. Lo dichiara al settimanale ‘Oggi’ in un’intervista: “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo ad essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò“. Non è ancora chiaro se le parole del volto più famoso di Mediaset siano una reale volontà o una provocazione, ma le associazioni #politica e #BarbaraDUrso stanno impazzando sui social. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) La conduttrice di MediasetD’Uso sarebbe pronta anche per la. Lo dichiara al settimanale ‘Oggi’ in un’intervista: “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo ad esseredel popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in, prima o poi lo farò“. Non è ancora chiaro se le parole del volto più famoso di Mediaset siano una reale volontà o una provocazione, ma le associazioni #e #DUrso stanno impazzando sui social. su Il Corriere della Città.

