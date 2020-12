Barbara D’Urso pronta a scendere in politica: “Prima o poi lo farò” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Barbara D’Urso in politica, prima o poi. La conduttrice di Canale 5 non ha escluso la sua discesa in politica durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020)in, prima o poi. La conduttrice di Canale 5 non ha escluso la sua discesa indurante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte diin L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

