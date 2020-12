Bank of England, tasso di riserva anticiclica delle banche allo 0% fino a fine 2021 (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il sistema bancario britannico ha la capacità di continuare a sostenere le imprese e le famiglie anche se il quadro economico dovesse notevolmente peggiorare rispetto a quanto attualmente previsto, ha detto la Banca d’Inghilterra nel suo ultimo report pubblicato oggi. La banca centrale ha affermato che le principali banche britanniche potrebbero assorbire perdite nell’ordine di 200 miliardi di sterline, ma ciò si verificherebbe con “shock incredibilmente gravi” che difficilmente si verificheranno. La disoccupazione, ad esempio, dovrebbe salire al 15% e i prezzi delle case diminuire del 30%. Il buffer di capitale anticiclico, ovvero il denaro extra che le banche devono mettere da parte durante i periodi di congiuntura favorevole, sarà mantenuto a zero almeno fino all’ultimo trimestre del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il sistema bancario britannico ha la capacità di continuare a sostenere le imprese e le famiglie anche se il quadro economico dovesse notevolmente peggiorare rispetto a quanto attualmente previsto, ha detto la Banca d’Inghilterra nel suo ultimo report pubblicato oggi. La banca centrale ha affermato che le principalibritanniche potrebbero assorbire perdite nell’ordine di 200 miliardi di sterline, ma ciò si verificherebbe con “shock incredibilmente gravi” che difficilmente si verificheranno. La disoccupazione, ad esempio, dovrebbe salire al 15% e i prezzicase diminuire del 30%. Il buffer di capitale anticiclico, ovvero il denaro extra che ledevono mettere da parte durante i periodi di congiuntura favorevole, sarà mantenuto a zero almenoall’ultimo trimestre del ...

