Amici 2020, Martina Miliddi è in crisi e Arianna non è più alunna di Zerbi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il daytime di oggi Oggi 11 dicembre è andata in onda un'altra puntata del daytime di 'Amici 20' su Italia Uno alle ore 19. Martina sta preparando una coreografia molto difficile e Arianna ha un'altra insegnante. DEDICA AL PADRE Martina Miliddi ha già raccontato davanti alle telecamere, quando ha dovuto presentarsi davanti alla sua insegnante Lorella Cuccarini, della sua grave perdita. Il papà di Martina non c'è più, è morto in un incidente quando lei era ancora una bambina, all'età di 10 anni. Questa settimana la Cuccarini ha perciò deciso di mostrare la vulnerabilità di Martina tramite la danza e perciò dedicare la coreografia al rapporto tra padre e figlia che c'era col suo papà. In sala prove Martina ha molte difficoltà a ballare e ha un crollo ...

