X Factor 2020: la finale incorona Casadilego. Blind è già disco d’oro ma arriva terzo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Emma e Blind - X Factor 2020 X Factor 2020 arriva all’appuntamento con la finale. E qui su DavideMaggio.it scatta l’ultimo liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena, fino alla proclamazione del vincitore. X Factor 2020: la diretta minuto per minuto della finale 21.20: “E’ l’inizio della fine”. Così Cattelan dà ufficialmente il via alla puntata conclusiva di X Factor 2020. Sul palco i concorrenti eliminati nelle scorse puntate accennano i loro inediti. 21.26: Il conduttore arriva in studio e annuncia i quattro finalisti e i giudici, che raggiungono subito il tavolo. Poi ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Emma e- Xall’appuntamento con la. E qui su DavideMaggio.it scatta l’ultimo liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena, fino alla proclamazione del vincitore. X: la diretta minuto per minuto della21.20: “E’ l’inizio della fine”. Così Cattelan dà ufficialmente il via alla puntata conclusiva di X. Sul palco i concorrenti eliminati nelle scorse puntate accennano i loro inediti. 21.26: Il conduttorein studio e annuncia i quattro finalisti e i giudici, che raggiungono subito il tavolo. Poi ...

