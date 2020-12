Wanda Nara denuncia la Littizzetto per la battutaccia nei suoi confronti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Wanda Nara ha fatto passare qualche giorno dalla battuta sessista della Littizzetto e poi ha annunciato su Instragram che la denuncia, dovrà risponderne in tribunale. Riassumo la storia per chi non lo sapesse, Wada Nara è stata in Argentina a trovare la sua famiglia e ha fatto delle foto senza veli sul suo cavallo, che hanno mandato in delirio i suoi follower, la Littizzetto domenica 6 dicembre non ha mancato di farci su delle battute pesanti: “lei si è tenuta con la sola forza delle unghie e credo con la Jolanda prensile… Dici che il cavallo sta immobile? Allora dimmi dove è finito il pomello della sella… Secondo me si arpiona in questo modo“ I social sono insorti, commenti e critiche per queste battute sessiste si sono sprecati e giunta la questione a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha fatto passare qualche giorno dalla battuta sessista dellae poi ha annunciato su Instragram che la, dovrà risponderne in tribunale. Riassumo la storia per chi non lo sapesse, Wadaè stata in Argentina a trovare la sua famiglia e ha fatto delle foto senza veli sul suo cavallo, che hanno mandato in delirio ifollower, ladomenica 6 dicembre non ha mancato di farci su delle battute pesanti: “lei si è tenuta con la sola forza delle unghie e credo con la Jolanda prensile… Dici che il cavallo sta immobile? Allora dimmi dove è finito il pomello della sella… Secondo me si arpiona in questo modo“ I social sono insorti, commenti e critiche per queste battute sessiste si sono sprecati e giunta la questione a ...

Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1986 nasceva la showgirl Wanda Nara - - AccaddeOggi : Oggi nel 1986 nasceva la showgirl Wanda Nara - - Italia_Notizie : Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale. La frase sul “pomello scomparso” l’ha fatta infuriare - analista1972 : Wanda Nara a cavallo. La battutaccia della Littizzetto finisce in tribunale - Il Tempo - FQMagazineit : Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale. La frase sul “pomello scomparso” l’ha fatta infuriare -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Selvaggia Lucarelli “denuncia” Giulio Gallera Zazoom Blog Wanda Nara querela la Littizzetto: colpa di una battuta sul cavallo – FOTO

Wanda Nara non ha per niente gradito una battuta di Luciana Littizzetto su una sua foto a cavallo: pronta la querela, si va in tribunale.

Wanda Nara, la battuta della Littizzetto finisce in tribunale

Wanda Nara ha annunciato un querela nei confronti di Luciana Littizzetto: le due presto si vedranno in tribunale: ecco cosa è successo ...

Wanda Nara, la battuta della Littizzetto finisce in tribunale

La querelle tra la procuratrice ed l’influencer Wanda Nara e la comica Luciana Littizzetto finirà in tribunale. Lo ha annunciato la showgirl argentina dopo le accese polemiche a causa di alcune battute, giudicate sessiste ed offensive, pronunciate dalla comica torinese nel corso della scorsa puntata di Che Tempo Che Fa. Ecco tutto quello che è successo e cosa accadrà adesso.

Wanda Nara a cavallo. La battutaccia della Littizzetto ...

Finisce in Tribunale la battutaccia di Luciana Littizzetto su Wanda Nara a cavallo, durante la puntata di "Che Tempo che Fa" di domenica 6 ottobre su RaiTre. La gag sulla fotografia in cui Wanda ...

Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale. La ...

Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale. La frase sul “pomello scomparso” l’ha fatta infuriare “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile“.

Wanda Nara non ha per niente gradito una battuta di Luciana Littizzetto su una sua foto a cavallo: pronta la querela, si va in tribunale.Wanda Nara ha annunciato un querela nei confronti di Luciana Littizzetto: le due presto si vedranno in tribunale: ecco cosa è successo ...La querelle tra la procuratrice ed l’influencer Wanda Nara e la comica Luciana Littizzetto finirà in tribunale. Lo ha annunciato la showgirl argentina dopo le accese polemiche a causa di alcune battute, giudicate sessiste ed offensive, pronunciate dalla comica torinese nel corso della scorsa puntata di Che Tempo Che Fa. Ecco tutto quello che è successo e cosa accadrà adesso.Finisce in Tribunale la battutaccia di Luciana Littizzetto su Wanda Nara a cavallo, durante la puntata di "Che Tempo che Fa" di domenica 6 ottobre su RaiTre. La gag sulla fotografia in cui Wanda ...Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale. La frase sul “pomello scomparso” l’ha fatta infuriare “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile“.